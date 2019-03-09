Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил Папу Римского Франциска по случаю годовщины интронизации, сообщает АзерТАдж.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем Вашим единоверцам самые сердечные поздравления по случаю годовщины интронизации. Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом одновременно являются наглядным примером для поощрения атмосферы диалога и толерантности между религиями и культурами. Уверен, что наши шаги, основанные на сотрудничестве, и впредь будут служить утверждению мира и спокойствия, взаимопонимания и солидарности в мире. В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей высокой миссии", - говорится в поздравлении главы государства.