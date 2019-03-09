Названы возможные характеристики новых iPhone

Одним из самых ожидаемых изменений должна стать камера с тремя объективами — такой системой уже оснащены флагманы от Samsung и Huawei. Благодаря тройной камере можно будет существенно расширить зону обзора и улучшить фокус линз. По некоторым данным, даже бюджетные устройства линейки получат такую функцию.

Еще одним обновлением, вероятно, станет OLED-дисплей, что положительно отразится на глубине цвета и контрастности изображений.

Apple планирует улучшить функцию распознавания лица Face ID. Корпорация может установить и камеру для получения 3D-снимков, но вначале систему предполагается внедрить в новый iPad.

Следующее поколение гаджетов будет обладать двусторонней зарядкой, что позволит использовать аккумулятор и для других устройств, пишет Business Insider. Кроме того, iPhone могут получить порт USB-C вместо разъема Lightning.