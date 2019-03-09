Россия не рекомендует своим гражданам ехать в Азербайджан

МИД России выступил с очередным антиазербайджанским заявлением, в котором не рекомендует гражданам страны посещать Азербайджан. В качестве причины отмечается то, что Азербайджан отказывает во въезде гражданам России армянского происхождения.

«Пограничная служба Азербайджана продолжает отказывать в пропуске на территорию страны лицам, независимо от гражданства, имеющим прямые или косвенные признаки принадлежности к армянской национальности. Мотивируется это невозможностью обеспечить личную безопасность таких лиц. Неоднократные обращения российской стороны к азербайджанской стороне о недопустимости дискриминационных действий по этническому признаку в отношении прибывающих в Азербайджанскую Республику граждан Российской Федерации игнорируются», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В сообщении говорится, что с учетом изложенных обстоятельств МИД настоятельно рекомендует российским гражданам при планировании поездок в Азербайджан «тщательно взвешивать вероятные риски».

Отметим, что МИД России и, в частности, пресс-секретарь Мария Захарова традиционно выступает с проармянской позиции. Официальный представитель МИД России также регулярно выступает с критикой в адрес азербайджанской стороны касательно запрета въезда армянам, игнорируя нарушения прав граждан Азербайджана со стороны Армении.