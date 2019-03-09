Пентагон попросил более $2 миллиардов на гиперзвуковое оружие

Кроме того, как следует из бюджетного проекта Пентагона на 2020 финансовый год, $3,7 млрд планируется потратить на разработку улучшенных беспилотников.

Также ведомство хочет развивать системы на основе искусственного интеллекта — на эти цели запрашивается $2,6 млрд.

Американские военные отметили, что, несмотря на военное доминирование Штатов со времен окончания «холодной войны», Россия и Китай интенсивно развивают свой оборонный потенциал и вскоре могут стать угрозой.

Ранее сообщалось, что Пентагон подписал с компанией Raytheon сделку на создание гиперзвукового тактического боевого блока. Ее стоимость превысила $60 млн.