Мехрибан Алиева встретилась с председателем Национальной ассамблеи Франции фото
12 марта состоялась встреча первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с председателем Национальной ассамблеи Франции Ричардом Ферраном, сообщает АзерТАдж.
12 марта состоялась встреча первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с председателем Национальной ассамблеи Франции Ричардом Ферраном, сообщает АзерТАдж.
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