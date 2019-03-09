Мехрибан Алиева встретилась с председателем Национальной ассамблеи Франции фото

12 марта состоялась встреча первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с председателем Национальной ассамблеи Франции Ричардом Ферраном, сообщает АзерТАдж.

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