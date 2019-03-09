Катар пытались захватить из-за запасов газа

Ряд арабских стран Персидского залива пытались захватить Катар, обладающий самыми крупными резервами природного газа в мире, сказал второй заместитель премьер-министра Катара, бывший министр энергетики и промышленности страны Абдулла бин Хамад аль-Атийя, сообщает Anadolu.

В интервью газете Lusail аль-Атийя подчеркнул, что решение о блокаде Дохи не имеет ничего общего с вопросом борьбы с терроризмом, и это подтверждают такие международные организации, как ООН, МВФ и Всемирный банк.

«Государства, примкнувшие к решению о блокаде Дохи, стремятся оккупировать нашу страну с целью захвата контроля над месторождениями газа. Для реализации плана в столицах ожидали сигнала от США», - пояснил представитель правительства Катара.

При этом он подчеркнул, что официальная Доха не ставит преград для посещения страны гражданам Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, поддержавших решение о блокаде Катара.

Аль-Атийя привлек внимание к тому факту, что на рынке Катара работают до 350 тысяч граждан Египта. «Истинная сторона медали в том, что от блокады Катара в итоге теряют сами противники Дохи», - подчеркнул экс-министр.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой. Вслед за этим упомянутые страны применили против Катара политическое и экономическое эмбарго.