Лига чемпионов: хет-трик Роналду и 7 голов «Ман Сити»

С большим нетерпением ожидалась вторая встреча между итальянским «Ювентусом» и испанским «Атлетико». В Мадриде хозяева победили со счетом 2:0, и многим казалось, что у «Юве» уже нет шансов. Возможно, их бы и не было, если бы за туринцев не играл Криштиану Роналду. Португалец сделал хет-трик, забив на 27-й, 48-й и 86-й минутах. Первые два гола были забиты головой, а решающий мяч – с пенальти.

По сумме двух матчей «Ювентус» выиграл 3:2 и вышел в четвертьфинал. Туда же пробился английский «Манчестер Сити», поиздевавшийся дома над немецким «Шальке» - 7:0! В этой паре общий счет – 10:2.

В среду состоятся последние игры 1/8 финала: «Бавария» - «Ливерпуль» и «Барселона» - «Лион». В первых матчах голов забито не было.

Напомним, что на прошлой неделе путевки в четвертьфинал завоевали «Аякс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Порту».