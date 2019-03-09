Саакашвили объявил о возвращении в Украину

«1 апреля я собираюсь приземлиться в "Борисполе" (киевский аэропорт)… я этот билет взял, потому что уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур… и как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ, не пускать меня в Украину", - заявил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Саакашвили подчеркнул, что уже купил билет на самолет.