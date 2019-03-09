Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны экономить электроэнергию и молиться о восстановлении подачи электричества, передает РИА Новости.
«Помолимся Богу — и появится электричество, помолимся Богу — и система электропередачи начнет работать», — заявил Мадуро, добавив, что венесуэльцам нужно «быть внимательными и зажигать минимум света».
Напомним, энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на ГЭС «Эль-Гури», обеспечивающей электроэнергией 80% территории страны. Власти объявили инцидент диверсией и «энергетической войной против Венесуэлы».