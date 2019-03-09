Тегеран пригрозил Израилю «жестким ответом» за блокаду иранских танкеров

Иран даст жесткий ответ Израилю, если ВМС этой страны попытаются блокировать иранскую торговлю нефтью на морских путях, заявил министр обороны Исламской Республики Амир Хатами. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам Хатами, подобные действия Израиля будут "расцениваться как разбой" и "угроза международной безопасности".

"Если такое произойдет, Иран ответит жестко. Наша страна обладает достаточными возможностями, чтобы оказывать сопротивление. Кроме того, и мировое сообщество не приемлет подобных действий со стороны Израиля", - заявил иранский министр.

Он также добавил, что в случае любой возможной угрозы ВС Ирана способны защитить иранские судоходные линии и обеспечить водную безопасность для себя и "всех, кто находится в иранской зоне ответственности".

О блокировании иранских танкеров в море 6 марта заявил премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что "Иран пытается обойти введенные против него санкции путем контрабандной продажи нефти морским путем". С учащением подобных попыток, по его словам, "ВМС будут играть все большую роль в усилиях по блокированию таких действий Ирана".