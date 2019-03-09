Золото дорожает из-за кризиса вокруг Brexit

Мировые цены на золото дорожают на фоне ухода инвесторов в более безопасные активы после отказа британских парламентариев поддержать соглашение по выходу королевства из Евросоюза (Brexit).

Цена апрельского фьючерса на золото сегодня утром поднялась на 0,49% - до $1304,45 за тройскую унцию, сообщает ПРАЙМ.

По словам аналитика компании «ФинИст» Геннадия Попова, золото «служит своеобразным активом-убежищем» и, следовательно, остается «весьма привлекательным в условиях повышенного беспокойства рынков рядом таких проблем, как Brexit, обостряющаяся политическая неопределенность в Европе и Венесуэле».