После катастрофы в Эфиопии Boeing потерял почти $30 млрд

Крушение самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии повлияло на уровень рыночной капитализации компании Boeing, который снизился на 26,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бирж.

Накануне на Нью-Йоркской фондовой бирже акции компании подешевели на 6,15%, их стоимость составила 375,41 доллара. В понедельник падение равнялось 5,33%, за два дня достигло более 11%.

Всего с начала рабочей недели капитализация Boeing снизилась на 26,6 миллиарда долларов — до 212,1 миллиарда в американской валюте.