Поприветствовав солдат и офицеров, стоящих на передовой лицом к лицу с врагом, министр Абульфас Гараев отметил, что очень доволен встречей. Он сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране успешно развиваются все сферы, в том числе армейское строительство. Проявляется особое внимание к повышению боеспособности Азербайджанской армии, материально-техническому оснащению Вооруженных сил. Благодаря этому вниманию и заботе Азербайджан обладает самой сильной армией на Южном Кавказе.

В заключение военным были подарены книги, оборудование для просмотра фильмов, диски с национальными фильмами.

Отметим, что 11 марта министр культуры Абульфас Гараев в селе Джоджуг Марджанлы провел прием граждан из Джабраильского, Физулинского, Имишлинского, Бейлаганского и Ходжавендского районов.