Абульфас Гараев встретился с военными в Джоджуг Марджанлы Фото
Министр культуры Абульфас Гараев посетил боевой пост частей азербайджанской армии в селе Джоджуг Марджанлы, сообщает АзерТАдж.
Поприветствовав солдат и офицеров, стоящих на передовой лицом к лицу с врагом, министр Абульфас Гараев отметил, что очень доволен встречей. Он сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране успешно развиваются все сферы, в том числе армейское строительство. Проявляется особое внимание к повышению боеспособности Азербайджанской армии, материально-техническому оснащению Вооруженных сил. Благодаря этому вниманию и заботе Азербайджан обладает самой сильной армией на Южном Кавказе.
В заключение военным были подарены книги, оборудование для просмотра фильмов, диски с национальными фильмами.
Отметим, что 11 марта министр культуры Абульфас Гараев в селе Джоджуг Марджанлы провел прием граждан из Джабраильского, Физулинского, Имишлинского, Бейлаганского и Ходжавендского районов.