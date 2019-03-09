Глава ОБСЕ об изменении формата переговоров по Карабаху
Любое изменение формата переговоров по карабахскому урегулированию должно быть приемлемо для всех сторон, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
"Есть процесс, который проводится в соответствии с традициями, и может приводить к конкретным результатам. Конечно, правительство Армении должно решить форматы. Но любые возможные изменения в формате переговоров должны быть приемлемы для всех сторон", - сказал М.Лайчак на совместном брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацканяном в Ереване во вторник.
"Мы уделили достаточное время обсуждению этих вопросов. Уверен, что у правительства Армении есть правильная формула для продолжения переговоров в соответствующем формате или существующем формате", - добавил действующий председатель ОБСЕ.