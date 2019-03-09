Банк Республика выбран «Банком года по розничным услугам»

Региональный бизнес-портал Navigator.az, работающий в Азербайджане и Грузии, назвал победителей конкурса Navigator Business Award. Награда охватывает более 26 тысяч компаний, работающих в Азербайджане и Грузии.

В номинации «Лучший банк по розничным услугам» победил Банк Республика.

Банк удостоен этой награды за самые передовые и качественные банковские услуги, предлагаемые клиентам в течение года, на основании результатов исследования.

«Как один из ведущих банков страны Банк Республика благодаря применению современных технологий старается беспрерывно предоставлять современные и качественные банковские услуги клиентам. Наш банк уделяет особое внимание мнению клиентов и партнеров, и эта премия вдохновит нас на более значимые достижения и продолжительный успех», - отметил председатель правления банка Асаф Намазов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.