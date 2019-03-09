Renessans Palace: жилищный кредит только с удостоверением личности на 20 лет

Крупнейший в Баку жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace предлагает долгосрочный кредит на более выгодных условиях, чем ипотека.

Renessans Palace расположен в Ясамальском районе, недалеко от Мусабековского и Ясамальского парка, на пересечении улиц Захида Халилова и Гасана Меджидова, возле ясамальского озера. Уже полностью готовый комплекс будет сдан в мае.

Renessans Palace, возведенный с учетом всех предъявляемых к премиальному сегменту требований, состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир. На каждом этаже находятся максимум четыре квартиры. В каждом блоке три лифта марки Mistubishi.

Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3,35 метра. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой - тепло. Это позволяет экономить более 40% энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра.

Renessans Palace является жилым комплексом с самым большим двором в Баку, где на территории 1,5 гектара расположены беговые дорожки, спортивные площадки и парк лесного типа.

Дополнительную информацию о предложениях и условиях кампании можно получить по телефонным номерам 012 538 29 77 и 050 715 88 88.