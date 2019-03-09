Названы лучший и худший в мире города для проживания

Столица Австрии Вена десятый год подряд занимает первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология, пишет РБК.

Эксперты компании отметили низкий уровень преступности в австрийской столице, разнообразные варианты проведения досуга, высокий уровень развития транспортной инфраструктуры.

На втором месте в рейтинге оказался швейцарский Цюрих. По безопасности он уступил лишь Люксембургу и Хельсинки.

Третье место поделили Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия).

В первую десятку также попали Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Женева и Базель.

Самым худшим в мире городом по качеству жизни признана столица Ирака Багдад. Немногим лучше специалисты оценили город Банги (ЦАР), который занял 230-ю позицию, и столицу Йемена Сану, которая оказалась на 229-й строке.