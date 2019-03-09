Представитель ООН на встрече с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня заместителя руководителя Программы развития ООН, директора регионального бюро по Европе и СНГ Мирьяну Эгге, сообщает АзерТАдж.

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