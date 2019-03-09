Отдел информации 13:06

Правоохранительные органы России уже на протяжении нескольких дней проводят рейды на рынках «Москва», «Садовод» и «Фуд Сити». Как известно, на этих рынках преимущественно работают выходцы из Азербайджана. В ходе рейдов были задержаны десятки мигрантов. Как удалось выяснить российской «Новой Газете», об операции силовиков на рынках проинформировано высшее руководство России, включая и президента Владимира Путина. Причиной рейдов указываются незаконные операции с криптовалютой, посредством которой выводились сотни миллиардов рублей.

По сведениям «Новой Газеты», о ситуации на рынках «Москва», «Садовод» и продовольственном рынке «Фуд Сити», куда силовики нагрянули днем позже, во вторник, был проинформирован президент России, который в понедельник — первый день облавы — принял директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В публичной части встречи, которую освещали СМИ, Чиханчин рассказал президенту о теневом обороте наличных денег, подчеркнув, что этот бизнес «начинает смещаться в другие секторы, в частности, в торговый…». В закрытой же части, по сведениям наших источников в Росфинмониторинге, глава ведомства проинформировал президента, что большая доля теневого оборота налички приходится именно на рынки «Москва», «Садовод» и «Фуд Сити». Деловая пресса («Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, Forbes и пр.) неоднократно рассказывала о том, что рынки «Москва», «Садовод» и «Фут Сити» контролируются выходцами из Азербайджана — миллиардерами Зарахом Илиевым и Годом Нисановым. К примеру, «Ведомости» еще в ноябре 2013 года, рассказывая о приобретении бизнесменами еще строящегося торгового центра «Лотос-сити» (после открытия переименованного в «FOOD СИТИ»), сообщили о том, что Илиев и Нисанов — крупнейшие в Москве владельцы недвижимости. И что им принадлежат ТРЦ «Европейский», гостиницы «Украина» и «Славянская», мебельный центр «Гранд», «Электронный рай» на «Пражской», «Панорама» в Черемушках, проект в «Москва-сити», рынок «Садовод», торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино…

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что напрямую бизнесмены этими объектами не владеют. К примеру, собственником торгового центра «Москва» является ООО «Илион Трейд». В свою очередь, у ООО «Илион Трейд», по данным ЕГРЮЛ, шесть учредителей. Все — физические лица. К примеру, 26% уставного фонда оформлены на Бена Циона Илиева, 24-х летнего сына Зараха Илиева. Остальные акции принадлежат еще пятерым выходцам из Азербайджана, каждый из них, в свою очередь, выступает учредителем еще нескольких компаний. Оценивая объем «теневых денег», Чиханчин назвал сумму в 245 миллиардов рублей. Эта цифра куда более скромная, нежели та, которую еще 12 апреля 2018 года озвучил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, назвавший ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и рынок «Фуд Сити» «основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора». На форуме Thomson Reuters топ-менеджер ЦБ заявил: «По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем». Полупанов рассказывал и о схеме вывода денег: «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту» (РБК от 12 апреля 2018 года).

По своим источникам «Новой Газете» удалось выяснить, как происходил процесс конвертации выручки рынков в криптовалюту. И, кстати, тот же торговый центр «Москва» — лишь вершина айсберга рынка наличности — куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ «Москва» выступал всего лишь как логистический центр. Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, физически даже не завозились в ТЦ, в котором осуществлялись только расчеты. Как это происходило, изданию рассказали несколько коммерсантов. — В ТЦ «Москва» за основным зданием стоит серая пятиэтажка. Пройти туда без предварительной договоренности невозможно. Созваниваешься, договариваешься, тебя на входе встречают и проводят на первый этаж, где вдоль коридора — комнаты, в которых сидят китайцы. Принимают доллары, тут же производят какие-то манипуляции за компьютером, покупают биткоины, мгновенно переводят их в Гонконг, и ты получаешь документы на товар, который могут доставить в любую точку России. — Снаружи здание охраняет ЧОП «Витязь», — добавил другой собеседник. — Внутри — уже сами китайцы. В помещениях, где принимаются деньги, вместе с финансистами находятся и китайцы-охранники. — Формально в этом здании расположена гостиница «Дружба», — рассказал еще один коммерсант. — В гостинце со 2 по 5 этажи действительно живут постояльцы. Но только китайцы. Там настоящий чайна-таун, чужим не попасть. А на первом этаже осуществляются все расчеты.