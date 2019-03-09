Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. К ночи местами дождь, туман, прогнозируется сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-9, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 757 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана, начиная с западных, завтра ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем 6-9 градусов тепла.