Российские учения на Курилах вызвали недовольство Японии

Япония направила российским властям протест в связи с военными учениями на Курильских островах, сообщает ТАСС.

«Учения, как было заявлено, ведут к укреплению российских войск на северных территориях (так в Японии называют Южные Курилы). Это не соответствует позиции нашей страны в отношении этих островов и неприемлемо», — сказал представитель МИД Японии.

Во вторник на островах Кунашир и Итуруп начались учения мотострелковых подразделений ВС РФ, в которых участвуют 500 военных и 70 единиц техники.