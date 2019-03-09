Гражданин Азербайджана пытался тайно вывезти из России крупную сумму денег

Крупную партию наличных денег при попытке пронести ее без декларирования в самолет выявили сотрудники Минераловодской таможни.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, гражданин Азербайджана при посадке на самолет «Минеральные Воды – Баку» воспользовался так называемым «зеленым» коридором, чем, по умолчанию, заявлял, что у него при себе нет предметов, к обязательному декларированию.

При этом в ручной клади у мужчины обнаружились российские банкноты на сумму 1,1 млн рублей, что на тот момент в эквиваленте по курсу Центробанка России составило 16 675,61 долларов США, а без декларации через границу провозить закон разрешает только 10 000 долларов США.

Весь незадекларированный денежный излишек был изъят до вынесения решения по делу об административном правонарушении, которое было возбуждено в отношении незадачливого авиапассажира.