Галкин о покушении на Киркорова: «Весна наконец-то наступила»

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг сообщения о том, что он якобы выступил заказчиком готовившегося в июле 2017 года теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Дагестане, связав их с "весенним обострением", пишет Независимая газета.

Напомним, газета "Коммерсант" накануне написала о том, что один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале, расследованием которого занимается МВД Дагестана, заявил о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика, по данным газеты, выступил российский артист Максим Галкин.

"Открыв с утра газеты, ...я понял, что весна наконец наступила, люди и их фантазии просыпаются. Весеннее обострение в полной силе", - написал Галкин в своем Инстаграм.

По словам Исрафила Гададова, адвоката Хидирнеби Казуева, одного из обвиняемых, задержанные обвиняются в подготовке теракта в период концерта, от совершения которого они в итоге отказались.