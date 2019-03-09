Турция закрыла небо для Boeing 737-8 MAX

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о введении запрета на полеты самолетов Boeing 737-8 MAX и Boeing 737-9 MAX в своем воздушном пространстве, сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, об этом решении было объявлено вскоре после заявления Turkish Airlines о приостановке полетов 12 самолетов этих типов, имеющихся в авиапарке авиакомпании.

Как сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, решение не распространяется на рейсы самолетов указанных модификаций между турецкими городами, в Турцию или без пассажиров на борту.