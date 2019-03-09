Глава Azerfon рассказал о цифровой трансформации в NAR

На традиционном мероприятии, состоявшемся в Софии 7 марта с участием руководителей ведущих мировых компаний в области ИТ и телекоммуникаций, обсуждались новинки и инновационные изменения в области ИКТ.

Исполнительный директор Azerfon, представляющий Азербайджан на саммите, рассказал о цифровой трансформации в современную эпоху, а также о преимуществах цифровой трансформации для телекоммуникационных компаний.

«Существует несколько основных определяющих факторов для дальнейшего цифрового преобразования. Во-первых, это динамичный рост числа клиентов, использующих смартфоны и понимающих преимущества цифровых услуг. Второе - это цифровое взаимодействие. Клиенты хотят напрямую взаимодействовать со своим оператором по всем вопросам, и отрасль будет способна поддерживать полностью автоматизированные процессы заказа, доставки и обслуживания. И следующим фактором является внедрение 5G. Эта технология даст дополнительный толчок к цифровому преобразованию всех отраслей, благодаря способности передавать большие объемы данных и предлагать минимальную задержку в передаче, тем самым обеспечивая условия для создания новых цифровых приложений и услуг», - сказал Гуннар Панке.

Исполнительный директор Azerfon также отметил, что интенсивно работает над стратегией реализации, связанной с осуществлением цифровой трансформации в Nar в будущем.

Г.Панке имеет 20-летний опыт работы в сфере фиксированной и мобильной связи, интернета, медиа и телевидения. Он обладает богатым опытом работы на рынках Германии, Франции, Восточной Европы, Латинской Америки и Ближнего Востока. Имея обширные знания в сфере развития, осуществления и мониторинга бизнес-стратегии, господин Панке также широко известен как эксперт международного уровня.

Отметим, что III Саммит по ИКТ для стран Центральной и Восточной Европы включал в себя обмен мнениями на такие темы, как последние тенденции рынка, технологические достижения, современные идеи и будущие перспективы мобильной связи. В саммите принимали участие лидеры и руководители крупнейших ИКТ компаний стран Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока, Турции и Кавказа, около 300 экспертов из сетевых операторов, точек обмена трафиком (IXP), интернет-провайдеров, провайдеров услуг OTT, и других решений. Целью Саммита является собрать вместе представителей ведущих телекоммуникационных компаний для обмена опытом и идеями, а также разработки стратегий, направленных на повышение прибыльности в условиях изменения индустрии телекоммуникаций.