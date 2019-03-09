Наджмеддин Садыков на переговорах с министром обороны Болгарии Фото
В Софии состоялась встреча находящегося в Болгарии с визитом первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генштаба ВС генерал-полковника Наджмеддина Садыкова с министром обороны Республики Болгария Красимиром Каракачановым.
Стороны провели широкий обмен мнениями по проблемам региональной безопасности, по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также обсуждены вопросы дальнейшего расширения сфер сотрудничества.