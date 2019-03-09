Глава МИД Армении: «Встреча Алиева и Пашиняна обязательно состоится»

Встреча глав Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию обязательно состоится. Об этом заявил 13 марта глава армянского МИД Зограб Мнацаканян на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщает «Новости-Армения».

«Мы подтвердили готовность продолжить работу в рамках формата Минской группы ОБСЕ и смогли показать, насколько серьезно нацелены на урегулирование», - сказал он.

Комментируя возможное проведение встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Братиславе, министр отметил, что «это хороший город для визитов и работы».