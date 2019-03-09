Согласно информации, президент общественной организации Илкин Керимов объяснил это тем, что с Мушфига Гулиева сняли подозрения, связанные с двойным убийством. 1 марта он уехал в Азербайджан.

Мушфига Гулиева, которого ранее подозревали в убийстве предпринимателя и ребенка в Оренбурге, 1 марта выпустили из спецприемника для мигрантов после 10 месяцев содержания. Об этом «Эхо в Оренбурге» рассказали в «Национальном конгрессе азербайджанцев Оренбуржья».

Советник президента Конгресса Алик Ибрагимов говорит, что меньше чем за месяц до этого, гражданин Азербайджана с помощью адвоката направил обращения президенту России, председателю Следственного комитета России, губернатору Оренбургской области и в другие инстанции.

Напомним, Мушфига Гулиева задержали в прошлом году, он дал показания на двоих жителей Абдулино, как на исполнителей убийства. Все трое после этого заявили об избиениях со стороны сотрудников полиции и их выпустили из следственного изолятора. К этому времени у Мушфига Гулиева истекли миграционные сроки, поэтому его выдворили из России, из-за подписки о невыезде он не мог покинуть страну, поэтому оставался в центре содержания мигрантов в Алабайтале.

Пока неизвестно, будет ли Мушфиг Гулиев требовать компенсации. Следственный комитет до сих пор не комментировал информацию.