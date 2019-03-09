Сокращение запасов топлива в США и сообщения о возможном продлении сделки ОПЕК+ привели к умеренному росту стоимости нефти эталонных марок, пишет издание Финмаркет.

Согласно информации, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures повысились на $0,43 (0,64%) - до $67,10 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,55 (0,97%) - до $57,42 за баррель.

Как пишет издание со ссылкой на информированные источники, ОПЕК+ обсуждает предложение Саудовской Аравии продлить сделку по снижению нефтедобычи на второе полугодие 2019 года.

В то же время Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 марта, сократились на 2,58 млн баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали роста на 2,655 млн баррелей, пишет OilPrice.