Инара Рафикгызы 16:08

Молодой врач Лала Садайзаде 18 января этого года, возвращаясь с работы, переходила дорогу. Но оказаться на другой стороне улицы 28-летней женщине было не суждено. Юный автомобилист-лихач, почти мальчишка, на глазах застывших от ужаса сотрудников Лалы сбил ее прямо на пешеходном переходе. Девушка, на свадьбе которой гуляли родные и друзья всего за два месяца до трагедии, скончалась.

Виновник гибели Лалы известен, но следствие по делу о ДТП со смертельным исходом велось более чем странно – казалось, всё делается для того, чтобы выгородить совершившего наезд водителя. В поисках справедливости в редакцию haqqin.az обратилась Гюльсум Исмаилова – мать Лалы Садайзаде. Ей, беженке из Джабраильского района очень нелегко было вырастить дочь, дать ей образование. Окончив Азербайджанский медицинский университет, Лала работала врачом-кардиологом в отделении сердечно-сосудистой хирургии Центральной клинической больницы. Такой дочерью можно было только гордиться, но возомнивший себя гонщиком юнец отобрал у нее жизнь. Женщина не жаждет мести, но в отчаянии от того, что виновник гибели ее дочери может уйти от ответственности и, уверовав в свою безнаказанность, погубить еще кого-нибудь. «Знаете, какой серьезной, влюбленной в свою работу была моя девочка? В клинике все ее уважали – и коллеги, и пациенты. Только-только вышла замуж, была так счастлива, мечтала о детях...», - в слезах рассказывает Гюльсум ханум. По факту смерти в ДТП Лалы Садайзаде было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана. Первичное расследование проводил следователь Управления полиции Сабаильского района, майор полиции Эмиль Абдуллаев. Мать погибшей утверждает, что он откровенно игнорировал обязательные следственные процедуры - не были опрошены свидетели, не обращалось внимания на бесспорные доказательства вины водителя. Родным погибшей Э.Абдуллаев заявил, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали ДТП и что невозможно установить скорость автомобиля, которым управлял Сабир Талыблы.

«И теперь тот, кто сбил насмерть мою дочь, разгуливает на свободе. Все идет к тому, что он останется безнаказанным», - боится Гюльсум Исмаилова. По словам матери, потерявшей молодую дочь, следователь, который ведет дело, сказал родственникам погибшей, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали ДТП, и что невозможно установить скорость автомобиля, которым управлял 18-летний Сабир Талыблы. И это, между прочим, на проспекте Парламента – правительственной трассе, в непосредственной близости от таких особо охраняемых государственных объектов, как Минобороны, СГБ, Милли Меджлис. Неужели именно в момент аварии разом вышла из строя вся система видеонаблюдения одного из главных проспектов столицы? Кто, скажите, в это поверит? При этом девушку сбили на пешеходном переходе, что уже говорит о том, что водитель вопиюще нарушил правила дорожного движения.

О молодом человеке, который оборвал жизнь Лалы Садайзаде, известно лишь то, что это студент Сабир Талыблы, отец его – бизнесмен, а мать работает в Исполнительной власти одного из районов Баку. «Ограничение скорости на этой дороге составляет 60 км/час. В следственных материалах указано, будто автомобиль двигался именно с этой скоростью. Но на самом деле, Талыблы мчался на своей «Мазде» со скоростью никак не меньше 120 км/ч. В этом уверены все свидетели, чьих показаний в этих материалах почему-то нет. Нет там и ни слова о том, какой силы был удар и насколько метров отбросило в сторону мою бедную девочку. Эти данные могли бы определить скорость автомобиля», - говорит Исмаилова. Г. Исмаилова уже обратилась в соответствующие органы с требованием о том, чтобы водитель, убивший ее дочь, понес наказание по всей строгости закона. «Я написала заявление генпрокурору. В Управлении полиции Сабаильского района и в Прокуратуре города Баку меня заверили, что дело будет рассмотрено объективно. Но результатов нет. Повинные в подобных инцидентах нередко пытаются замять дело с помощью денежных подачек потерпевшей стороне. А если преступление совершит сын влиятельного чиновника или бизнесмена, то его отмазывают от уголовного преследованиями другими методами. Нашу семью тоже просили о примирении, но я категорически отвергла это. Требую, чтобы Сабир Талыблы был арестован. Он убил человека, молодого врача, мою дочь. О какой справедливости можно говорить, если он продолжит разъезжать по городу как ни в чем ни бывало?!» - возмущается Гюльсум Исмаилова.