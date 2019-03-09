Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в передовых подразделениях, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министру обороны была доложена оперативная обстановка. З.Гасанов понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.

Кроме того, министр обороны принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, идеологическую комнату, столовую, бытовое помещение, душевые кабины и вещевой склад, принял участие в открытии нового жилого комплекса, состоящего из служебных объектов.

Глава военного ведомства Азербайджана наградил отличившихся на службе военнослужащих.

Затем министр, встретившись с жителями одного из сел в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности людей.