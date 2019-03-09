В Баку проходит VI Региональный форум по управлению интернетом

17:08

В рамках международной Недели кибербезопасности, впервые организованной в Азербайджане 11-15 марта Министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Программой развития ООН, проходит VI Региональный форум по управлению интернетом на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность».

Перед открытием Регионального форума по управлению интернетом министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, помощник генерального секретаря ООН, заместитель руководителя Программы развития ООН и директор Регионального бюро Программы развития ООН по странам Европы и СНГ Миряна Сполярик Эггер, руководитель регионального отделения Международного союза электросвязи (МСЭ) по странам Восточной Европы и Центральной Азии Кирилл Опарин ознакомились с выставкой Cyber Village, где представлены продукция, услуги и решения в области кибербезопасности местных и международных компаний. Основная цель форума – демонстрация различных путей применения интернета для достижения более эффективного, действенного регионального экономического развития и культурного прогресса. Форум является платформой для обмена опытом и налаживания сотрудничества местных участников с международными специалистами, совместного обсуждения существующей ситуации, поставленных задач в этой области, вопросов интеграции в соответствующие международные структуры и демонстрации интересных инновационных проектов.

В обсуждениях принимают участие полномочные представители правительства, бизнеса, дипломатического корпуса, научных кругов, гражданского общества и интернет-общественности. Отметим, что Азербайджан является активным организатором и участником Форума по управлению интернетом. Наряду с организацией в 2012 году в Баку VII Форума по управлению интернетом, в стране ежегодно проводится Региональный форум по управлению интернетом. Выступивший на форуме министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что правительство Азербайджана сотрудничает с Программой развития ООН уже около 20 лет. Структура поддерживает ряд проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий. «Утвержденная общенациональным лидером Гeйдaром Aлиeвым в 2003 году «Национальная стратегия по информационным и коммуникационным технологиям во имя развития Азербайджанской Республики (2003- 2012 годы)» была разработана в рамках совместного проекта с Программой развития ООН. Также результатом совместной работы является сеть AzDatacom, которая имеет важное значение для нашей страны, построение единственного в регионе дата-центра уровня TIER 3. Эти проекты внесли большой вклад в устойчивое развитие нашей страны. Сегодня также продолжается сотрудничество с Программой развития ООН. Разработанная в рамках совместного сотрудничества «Экономика знаний: дорожная карта инноваций Азербайджана» представляет для нас большое значение. Мы удовлетворены совместным проведением стартап-туров «От идеи к бизнесу», которые организуются в рамках этого проекта, а также созданием лабораторий по робототехнике в школах».

Коснувшись сотрудничества Азербайджана с Международным союзом электросвязи, министр напомнил, что в прошлом году на выборах, которые проводились в рамках полномочной конференции структуры, Азербайджан был переизбран в Совет МСЭ, а также впервые - в Радиорегламентарный комитет МСЭ. «В прошлом году при поддержке регионального офиса Международного союза электросвязи впервые в регионе были проведены тренинги по кибербезопасности, в которых приняли участие представители 14 стран. Деятельность обеих организаций непосредственно связана с темой сегодняшнего форума. Именно Международный союз электросвязи выступает в качестве инициатора глобального форума по управлению интернетом, проводимого с 2006 года». Министр особо отметил, что форум неслучайно выбран главным событием Недели кибербезопасности. Он отметил, что в настоящее время современные технологии, интернет играют незаменимую роль в развитии людей, общества и государства. «Они создали новые возможности для развития образования, здравоохранения, торговли, медиа, занятости и многих других областей. Интернет-приложения, социальные сети превратились в современное средство общения людей. Благодаря интернету сформировалась открытая и прозрачная система управления, отношения между гражданином и государством получили новое содержание.

Но наряду с этим, это развитие создало серьезные проблемы для кибербезопасности в мире. Появились новые виды технологических преступлений, расширились их география и охват. Количество киберпреступлений растет из года в год». Р.Гулузаде подчеркнул, что Азербайджан наряду с технологическим развитием, также держит в центре внимания вопросы кибербезопасности. Он заявил, что разработана «Стратегия кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2019-2024 годы, которая находится на стадии утверждения. Министр отметил, что Форум по управлению интернетом, собирая все заинтересованные стороны, играет важную роль в обсуждении существующих на национальном, региональном и глобальном уровнях вопросов. Выступившая в рамках форума помощник генерального секретаря ООН, заместитель руководителя Программы развития ООН и директор Регионального бюро Программы развития ООН по странам Европы и СНГ Миряна Сполярик Эггер отметила, что этот форум открывает пути для важных обсуждений будущего интернета. «В то же время форум в соответствии с принципом «никого не оставить в стороне» предоставляет новые возможности для изменения жизни простых людей к лучшему, развития методов управления нового поколения, изучения потенциала интернет-технологий, а также создает большие и доступные для каждого управленческие платформы».