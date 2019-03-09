Эрдоган: «Нетаньяху, приди в себя»

«Нетаньяху, деспот, виновный в смерти палестинских детей, приди в себя. Никто нас не заставит забыть дело Иерусалима... Даже если все замолчат, мы молчать не будем и до последнего вздоха продолжим борьбу за справедливое управление Иерусалимом», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил, что евреи никогда не сталкивались с давлением в Турции: «В Турции никогда не организовывали рейды в синагогах. Тель-Авив не должен провоцировать Анкару. В противном случае Турция заставит ответить Израиль на международном уровне».