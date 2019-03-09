Ильхам Алиев распорядился восстановить памятник в Шабране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о мерах по проведению укрепительных, восстановительно-консервационных работ в памятнике "Чираггала", сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях проведения укрепительных и восстановительно-консервационных работ в расположенном на территории Шабранского района памятнике "Чираггала", относящемся к V–VI векам, из суммы, указанной в пункте 1.67 "Распределения расходов, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", Министерству культуры будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.