В сборную Азербайджана вызваны 23 футболиста Первый список Николы Юрчевича
Объявлен список игроков, вызванных в сборную Азербайджана по футболу на первый отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Хорватии (21 марта, Загреб) и товарищескую игру с Литвой (25 марта, Баку).
Новый главный тренер нашей национальной сборной Никола Юрчевич на свои дебютные игры у руля сборной Азербайджана пригласил 23 футболиста:
вратари – Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Шахрудин Магомедалиев («Карабах»);
полевые игроки – Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Махир Мадатов, Араз Абдуллаев (все – «Карабах»), Омар Булудов, Антон Кривоцук, Эмин Махмудов, Намик Алескеров, Мирабдулла Аббасов (все – «Нефтчи»), Тамкин Халилзаде, Шахрияр Рагимов (оба – «Сабах»), Эдди Исрафилов («Алькоркон», Испания), Али Бабаев, Алексей Исаев (оба – «Сумгаит»), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия), Рамиль Шейдаев («Крылья Советов», Россия), Руфат Дадашов («Пройссен», Германия).
Сбор национальной команды начнется 16 марта. 19-го числа сборная вылетит в Загреб.
Напомним, что ранее был объявлен состав сборной Хорватии. В него вошли:
вратари – Ловре Калинич («Астон Вилла», Англия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб) и Симон Слуга («Риека»);
защитники – Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Ливерпуль», Англия), Тин Едвай («Байер», Германия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Марин Леовац («Динамо», Загреб), Антонио Милич («Андерлехт», Бельгия), Дуже Чалета-Цар («Марсель», Франция);
полузащитники – Лука Модрич («Реал», Испания), Иван Ракитич («Барселона», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Милан Бадель («Лацио», Италия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Марко Рог («Севилья», Испания), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Филип Брадарич («Кальяри», Италия);
нападающие – Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Айнтрахт», Германия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо», Загреб).
Также уже известен список игроков, приглашенных в сборную Литвы:
вратари - Эрнестас Шеткус («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Джюгас Барткус («Хапоэль Ирони» Кирьят-Шмона, Ираиль), Эмилиюс Зубас («Бнеи-Йегуда», Израиль);
защитники - Альгис Янкаускас, Вайдас Славицкас, Витаутас Андрюшкявичюс (все – «Судува»), Роландас Баравикас («Жальгирис»), Маркас Палионис («Ян Регенсбург», Германия), Римвидас Садаускас («Стумбрас»), Линас Климавичюс («Динамо» Бухарест, Румыния), Вальдемар Боровский («Ритеряй»);
полузащитники - Викинтас Сливка («Хиберниан», Шотландия), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан), Донатас Казлаускас («Ритеряй»), Деймантас Петравичюс («Фалкирк», Шотландия), Модестас Воробьевас, Саулюс Миколюнас (оба – «Жальгирис»), Мантас Куклис («Жетысу», Казахстан), Юстинас Маразас («Висла», Польша);
нападающие: Арвидас Новиковас («Ягеллония», Польша), Федор Черных («Динамо» Москва, Россия), Нериюс Вальскис («Хапоэль» Тель-Авив, Израиль), Паулюс Голубицкас («Судува»).