Военные Индии и Пакистана вновь обстреляли друг друга
Армия Пакистана вновь нарушила режим прекращения огня и обстреляла приграничный район в северном индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает агентство "Синьхуа".
"Пакистан снова подвергнул обстрелу район Кхари Кармала в секторе Гулпур в Джамму и Кашмире. Индийские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь", - заявил представитель индийского северного военного командования.
По его словам, перестрелка с применением стрелкового оружия и минометов продолжалась несколько часов.