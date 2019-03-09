Саакашвили пообещал не устраивать беспорядков в Украине

Саакашвили ранее заявил, что намерен 1 апреля прилететь в Украину, поскольку уверен, что глава государства Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а потому мешать его въезду в страну никто не будет. Он также продемонстрировал на телефоне купленный билет. Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили на территорию страны. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает, что возвращение Саакашвили на Украину грозит "новым шатуном" - беспорядками и хаосом.

"Купленный мною билет на рейс Варшава-Киев на 1 апреля произвел на Банковой эффект разовравшегося снаряда. Для некоторых прихвостней Порошенко этот эффект был настолько сильным, что их буквально контузило… Я не собираюсь устраивать никакой "шатун", я - гражданин Украины, возвращаюсь к себе домой - в Украину", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook, комментируя заявление Геращенко.

Он отметил, что уважает законы Украины и украинскую границу.

"Я понимаю, что вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, но вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может, хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы? Ваше бесславное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено. Потому вы меня и боитесь. Так вот, пограничники не только меня впустят, но и ваших хозяев не выпустят - и это будет справедливо", - заявил Саакашвили.