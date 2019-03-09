Чавушоглу: Знание русского позволяет мне шутить с Путиным

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его знание русского языка достаточно не только для разговора, но и для того, чтобы обмениваться шутками с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"Я стараюсь изучать иностранные языки, как только предоставляется такая возможность. Я довел до среднего уровня знание русского языка и сейчас даже могу обмениваться шутками с Путиным", - сказал Чавушоглу, выступая в Средиземноморском университете в Анталье.

Чавушоглу занимает пост министра иностранных дел Турции с ноября 2015 года, владеет также английским, немецким и японским языками.