SOCAR стала победителем тендера в Швейцарии

Согласно информации, SOCAR Energy Switzerland стала победителем тендера, объявленного Федеральным управлением автомобильных дорог Швейцарии (FEDRO), на строительство вдоль дорог в местах отдыха 20 пунктов скоростной заправки электроэнергией.

SOCAR в Швейцарии имеет пункты ускоренной заправки электроэнергией на 7 из 11 станций обслуживания. «Это крупнейшая сеть на автодорогах Швейцарии. В будущем ожидается расширение этой сети за счет ввода в строй новых пунктов вдоль дорог в зонах отдыха.

Строительство новых пунктов впервые будет осуществлено SOCAR самостоятельно, без участия партнеров. Электроэнергия будет закупаться в регионах, где расположены зоны отдыха.