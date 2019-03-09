Отравление студентов в Баку

В Наримановском районе в кафе Köz dönər, расположенном на улице Ахмеда Раджабли, 21, произошло массовое отравление, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, семь отравившихся в кафе были доставлены в Клинический медицинский центр. По первичным данным, все отравившиеся – студенты университета, которые после занятий вместе отправились обедать.

Факт отравления подтвердил глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров. По его словам, двоим из отравившихся 17 лет и поэтому их доставили во Вторую детскую клиническую больницу имени А.Гараева. Жизнь пострадавших вне опасности.