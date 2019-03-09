Россия нанесла массированный авиаудар по Идлибу

Российская авиация нанесла массированный удар по объектам террористов на территории провинции Идлиб, которая является специальной демилитаризованной зоной. Об этом со ссылкой на источник в сирийской армии сообщает ливанское издание Al Masdar News.

Целями бомбардировки стали базы и склады «Хайат Тахрир аш-Шам» неподалеку от столицы провинции. Как пишет издание, удары увенчались успехом — в районе этих объектов произошло несколько взрывов.

Также утверждается, что российская авиация, вероятно, продолжит атаковать инфраструктуру террористов в Идлибе.