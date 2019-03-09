Отдел информации 20:29

Пять лет назад, 8 марта 2014 года, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин – и пропал над Индийским океаном. На его борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая». Следственными органами до сих пор не были установлены обстоятельства и причины происшествия. Издание «Настоящее время» опубликовало все факты и популярные теории заговора вокруг пропажи самолета, летевшего рейсом MH370. Haqqin.az приводит данную статью без изменений. Самолет Boeing 777-200 ER (бортовой номер 9M-MRO) рейса МН370 авиакомпании Malaysia Airlines взлетел из международного аэропорта Куала-Лумпура в 00:42 по местному времени 8 марта 2014 года (по UTC – 7 марта в 16:40).

Самолет был исправен, экипаж – здоров, а погода по маршруту обещала быть хорошей, говорится в официальном расследовании. Вскоре после взлета авиалайнер штатно набрал высоту 35 000 футов (11 км) – что зачем-то два раза подряд подтвердил авиадиспетчерам – и направился на северо-восток, в полном соответствии с запланированным маршрутом: над Малайзией, через Сиамский залив к Вьетнаму. На сороковой минуте полета (01:19:26 по местному времени) малайский диспетчер поручил MH370 связаться с вьетнамским диспетчером, так как самолет покидал зону ответственности Малайзии и готовился входить в воздушное пространство Вьетнама. Четыре секунды спустя (в 01:19:30) с борта МН370 отозвались фразой: "Спокойной ночи, Malaysian три семь ноль". Это было последнее, что мир услышал с борта MH370. Вскоре после этого на самолете отключился (или был отключен) транспондер – самолетный радиолокационный ответчик, передающий информацию о полете. В результате MH370 пропал с экранов авиадиспетчеров. Самолет однако оставался какое-то время в поле зрения военных радаров: им для обнаружения "целей" транспондеров не нужно. В отчете говорится, что по характеристикам трассы летающего объекта военные определили, что это гражданский пассажирский самолет, и не стали реагировать.

По данным военных, над Сиамским заливом "Боинг" развернулся, снова пролетел над Малайзией (в этот раз с востока на запад) и затем взял курс на северо-запад через Малаккский залив, разделяющий Малайзию и индонезийский остров Суматра. В районе северного берега Суматры MH370 потеряли уже и радары ВВС. Согласно их данным, самолет после ухода с планового маршрута резко менял высоту: то поднимался на эшелон 58 200 футов (18 км), то опускался до 4800 футов (1,5 км), то вновь забирался на 29 300 (9 км). Это при том, что обычно пассажирские авиалайнеры придерживаются высоты около 35 000 футов (11 км), а предельная высота полета Boeing-777 составляет 43100 футов (13 км). Аналогично странным образом менялась и скорость самолета: за минуту упала с 589 до 492 узлов (это много). Авторы отчета отдельно спросили об этом военных, и те ответили, что данным радара по скорости и высоте верить нельзя, полагаться можно только на координаты: широту и долготу. Еще одна странность – регистрация в сотовой сети телефона второго пилота. Местная телекоммуникационная компания сообщила (а полиция подтвердила), что к одной из ее базовых станций на острове Пенанг (оттуда, кстати, родом командир корабля) подключался телефон второго пилота. Очевидно, в попытке найти сеть; никаких данных он передать не успел. Авторы отчета не описывают подробностей ситуации вокруг мобильного телефона, но отмечают, что во время тестов им удалось позвонить с одного из аппаратов в сети одного из операторов на высоте 20 000 футов (6 км). В отчете не сказано, исследовался ли вопрос регистрации в сотовых сетях по пути следования телефонов других людей на борту (ведь несмотря на запреты, далеко не все пассажиры отключают телефоны или переводят их в режим полета). ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? После исчезновения МН370 с радаров дальнейшую судьбу самолета помогла установить система спутниковой связи (SATCOM) Classic Aero, работающая через сеть спутников британской компании Inmarsat. Для самолета эта система была настроена так, что если "Боинг" не использовал связь какое-то время (например, для передачи данных о погоде или голосовых звонков), то контрольная станция на Земле каждый час отправляла самолету запрос — мол, "все ли в порядке?" MH370 отвечал на эти запросы в автоматическом режиме без передачи координат, но в Inmarsat сумели оценить возможную позицию самолета благодаря эффекту Доплера (изменение частоты сигнала в зависимости от скорости движения его источника/приемника). По этим изменениям компания оценила расстояние между движущимся самолетом и неподвижным спутником и построила два наиболее вероятных "коридора", по которым мог двигаться MH370. Скорее всего самолет направлялся в южную часть Индийского океана, к западу от Австралии — это огромная, малонаселенная и плохо изученная часть планеты.

Inmarsat сообщила о семи сеансах связи между самолетом и наземной станцией. Пять раз подключение инициировалось с земли и дважды (в первый и последний раз) – с самолета. В отчете малайзийских экспертов говорится, что это, скорее всего, вызвано перебоями с электропитанием системы связи на борту. Последняя успешная попытка подключения произошла в 08:19 (00:19 UTC) – через 7,5 часов после вылета. Как раз на такое время полета был заправлен "Боинг". Начиная с 09:15 (01:15) авиалайнер перестал отвечать на запросы системы с земли. Премьер-министр Малайзии в конце марта 2014 года заявил, что полет МН370 "закончился" в отдаленной части Индийского океана. Авиакомпания признала потерю самолета и назвала погибшими всех людей на борту, "вне всяких разумных сомнений". ПОИСКИ. ОБНАРУЖЕНЫ ЗАКРЫЛКИ И ФЛАПЕРОН Вскоре начались поиски: Малайзия и Китай определили наиболее вероятные зоны крушения и за два года потратили примерно $142 млн на сложнейшую операцию лишь для того, чтобы уйти ни с чем в январе 2017-го. Трехмесячные поиски c привлечением американской компании Ocean Infinity тоже не увенчались успехом. Компания, правда, заявляла, что полна решимости продолжать работу, но пока не представила конкретного плана.

Правительство Малайзии недавно заявило, что поддержит еще одну поисковую инициативу, если будет предложен новый способ поиска или определения места крушения. Впрочем, то же самое они говорили и в прошлом году. К берегам разных стран за последние годы прибивало различные обломки, в том числе напоминающие самолетные, но пока лишь три из тридцати признали действительно принадлежащими МН370: это фрагменты закрылков и флаперон (часть крыла). Глава официального расследования со стороны Малайзии Кок Су Чон утверждает, что его группа проверила более 60 предположений и теорий заговора, из прессы и соцсетей. Но "команда не смогла установить реальную причину исчезновения МН370″, – говорится в самом свежем на данный момент официальном отчете малайзийской группы расследователей, опубликованном в июле 2018-го. МАНГУСТИНЫ, МИКРОСХЕМЫ И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА. ВЕРСИИ Одна из самых популярных версий – самоубийство командира корабля, Захари Ахмад Шаха. Полиция обнаружила на его домашнем компьютере следы файла с вручную запрограммированными "маршрутными точками", по которым самолет направлялся через Андаманское море на юг Индийского океана. Данные позволяют предположить, что похожим маршрутом MH370 полетел 8 марта 2014 года. Ахмад Шах, по данным расследования, – 53-летний опытный летчик, уроженец Малайзии, работал в Malaysia Airlines с 1981 года, с 1998 года – в качестве командира воздушного судна Boeing-777. На этих самолетах он налетал 8659 часов, общий налет – 18 423 часа. Работал инструктором и экзаменатором для младших пилотов на Boeing-777, в том числе – второго пилота на рейсе МН370. У Ахмад Шаха осталась жена и трое детей. Его семья категорически отрицает возможность суицида, да и сложно представить, чтобы самоубийца для исполнения задуманного решил бы провести в воздухе несколько дополнительных часов. Для второго пилота, 27-летнего Фарика Абдул Хамида, роковой полет был тренировочным. Его общий налет составлял 2813 часов и лишь 39 часов на Boeing-777. За несколько дней до вылета он вернулся из центра подготовки пилотов во Франкфурте, Германия. Согласно отчету малайзийских властей, уровень подготовки и психическое состояние пилотов МН370 не вызвали у них никаких подозрений. Их нагрузка в предшествующий месяц полностью соответствовала требованиям авиакомпании. Авторы расследования признают, что "органами управления "Боинга" умышленно воспользовались" для изменения курса самолета (то есть это не мог сделать автопилот). "Мы не считаем, что это событие могло быть совершено пилотами", – сказал глава группы расследователей Кок, признав, что "нельзя исключать возможность незаконного воздействия третьих лиц". Его команда проверила и остальных сотрудников, и пассажиров. Подозрений, судя по отчету, не возникло.

Угон или попытка угона – еще одна популярная версия. Однако ни одна из террористических и других группировок не взяла на себя ответственность, а выброшенные на берег обломки говорят, что попытка в любом случае оказалась неудачной. Они же намекают на то, что самолет навряд ли приземлился после угона на космодроме Байконур, как считал журналист и пилот Джефф Вайз. Он по-прежнему уверен, что сигналы, по которым рассчитывали траекторию в Inmarsat, были переданы с MH370 искусственно: запрос связи с самолета в 02:25 (18:25 UTC) получился странным, в нем отсутствовал код рейса. Примерно за час до него самолет перестал передавать сообщения о своем состоянии на землю (через систему ACARS). Авторы малайзийского отчета о судьбе MH370 считают, что запрос в 02:25 (18:25 UTC) произошел из-за длительного отключения питания системы связи. Глава австралийской поисковой группы Питер Фоли считает, что в момент удара самолета о воду "Боинг" находился в свободном падении и пилоты, скорее всего, им не управляли. Он также критикует одну из теорий, по которой пилоты могли специально разгерметизировать салон, чтобы "отключить" всех пассажиров и экипаж, а самим остаться в сознании, воспользовавшись кислородной маской. По словам Фоли, декомпрессионная болезнь от полета на больших высотах привела бы к недееспособности самих пилотов. Похожий случай произошел в 1994 году, и кислородная маска командиру самолета не помогла. Авторы малайзийского расследования не нашли ничего особенного в грузе МН370. По данным отчета, самолет вез 4,6 тонны свежих тропических плодов мангустинов, а также 2,4 тонны литий-ионных батарей и зарядных устройств Motorola, 2,3 тонны учебников Grolier, 646 кг электронно-измерительного оборудования Agilent, 26 кг электронных компонентов Panasonic, 6 кг микросхем Freescale для автотранспорта и 6 кг почты. Батареи были качественно упакованы и не могли привести к проблемам, считают авторы отчета. Подобные грузы перевозились на рейсах Malaysia Airlines в Пекин 99 раз за период с января по май 2014-го. Мангустины возили за тот же период 85 раз, батареи и мангустины вместе – 36. Малайзийский институт STRIDE провел тесты возможных рисков перевозки мангустинов и батарей рядом и установил, что эти предметы не могли стать причиной исчезновения MH370.

Шесть килограммов микросхем сопровождали 20 сотрудников американской Freescale Semiconductor (в 2015-м ее купила голландская NXP Semiconductor). Одна из теорий заговора гласит, что несколько сотрудников Freescale якобы были авторами важного патента, который после их пропажи отошел самой Freescale, компании, "которой владеют Ротшильды". Эту теорию опровергает сайт Snopes.com: якобы-авторов-якобы-важного-патента не нашлось даже в списке пассажиров пропавшего рейса. Одна из версий, появившихся вскоре после пропажи самолета, – его "угон" в Азию. Расчеты Inmarsat показывали, что один из "коридоров" полета мог быть северным. Однако эту версию позже опровергли в компании: "южный коридор лучше укладывается" в результаты анализа, методологию проверили на самолетах с известными маршрутами. К тому же она не объясняет выброшенных из океана обломков "Боинга" MH370 и других предметов, сильно их напоминающих. Еще одна версия – удаленный "угон" самолета. Ее апологеты ссылаются на патент фирмы Boeing, описывающий устройство, которое способно в определенных случаях (например, при захвате самолета террористами) отключить любые возможности управления из кабины и автоматически направить самолет в заранее установленную точку. В ответ на запрос авторов расследования в Boeing сообщили, что такая система не устанавливалась на пассажирские самолеты. Malaysia Airlines подтверждает, что никаких дополнительных приборов на самолет, выполнявший рейс МН370 в тот день, не устанавливалось. Да и выпустили его еще до подачи патента. Недостатка в версиях пропажи (и гибели) МН370 нет. Одни утверждали, что это его поставили на рейс МН17, погибший над Донбассом. Другие – что в самолет попал метеорит, или что "Боинг" сбили власти, или что его похитили и спрятали на острове Diego Garcia американцы. Или что "Боинг" и вовсе пропал в черной дыре. Большинство предположений не выдерживают серьезной критики (и факта наличия обломков, хотя и их порой подозревают в "ненастоящести"). Но со стопроцентной уверенностью отринуть все теории заговора можно будет лишь после обнаружения самолета – или того, что от него осталось. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ САМОЛЕТЫ НЕ ИСЧЕЗАЛИ Пропажа MH370 заставила авиационные власти различных стран вновь задуматься над вопросом: как отслеживать положение всех самолетов в любое время, даже если они летят над территорией, которая не просматривается радарами, – а это примерно 3/4 планеты. Эта задача не так проста, как может показаться. Ее решение во многом будет опираться на существующие и перспективные спутниковые системы. Международная ассоциация гражданской авиации ИКАО предложила в 2016 году набор рекомендаций Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS). Основная его идея – в передаче точных координат самолета каждые 15 минут (или каждую минуту в случае бедствия), вне зависимости от состояния штатных систем электропитания, навигации и коммуникаций. Сбор данных каждые 15 минут с ноября 2018 года ведется компанией Aireon, опирающейся на спутниковую сеть Iridium и передатчики ADS-B. Их уже устанавливают на многие самолеты. Хотя у ИКАО нет возможности требовать внедрения своих предложений от стран-участниц, ряд государств, пишет Forbes, уже приняли к реализации первую часть рекомендаций GADSS. Среди них отдельные страны ЕС, Малайзия, Китай, Индия и Южная Корея. Сервисом Aireon/FlightAware пользуются более сотни авиакомпаний. С 2021 года предлагается требовать полного соответствия GADSS – включая ежеминутную передачу координат в режиме бедствия – от всех крупных самолетов, впервые получающих сертификат летной годности.