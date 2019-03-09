AZANS и EUROCONTROL провели встречу в Мадриде

На встрече были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества между EUROCONTROL и AZANS, а также обсуждалась роль Азербайджана как стратегического партнера и связующего узла при планировании потоков.

В рамках конгресса World ATM Congress 2019, который проходит в Мадриде, состоялась встреча между представителями УВД «Азераэронавигация» (AZANS) и делегацией EUROCONTROL, возглавляемой директором Центра управления воздушным пространством Европейского региона (Network Manager Operations Centre - NMOC) Джо Султаном.

Была отмечена необходимость подписания соглашения между AZANS и EUROCONTROL для использования Центром эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития (ASEC) в качестве регионального центра содействия при планировании потоков в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в воздушном движении.

Этот вопрос стал еще более актуальным после событий, произошедших на границе Пакистана и Индии 27-28 февраля 2019 года, когда Пакистан закрыл свое воздушное пространство. В этот период сильно возросла необходимость в эффективной организации потоков воздушного движения.

World ATM Congress является крупнейшей в мире выставкой и конференцией в области организации воздушного движения. Ежегодно в ней участвуют порядка 10 тысяч человек.

УВД AZANS при «Азербайджанских Авиалиниях» осуществляет обеспечение безопасности полётов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 500 воздушных судов, 300 из которых приходится на транзитные полеты над Азербайджаном.

EUROCONTROL является межправительственной организацией, состоящей из 41 государства-члена и 2 государств с особыми соглашениями. Вместе со своими партнерами EUROCONTROL намерен создать единое европейское небо, обеспечивающее эффективность организации воздушного движения.