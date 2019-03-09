Джахангир Аскеров: AZAL находится в тесном контакте с Boeing в связи с крушениями самолетов

Национальный авиаперевозчик Азербайджана находится в тесном контакте с корпорацией Boeing в связи с расследованием крушения самолета Boeing 737 MAX-8 в Эфиопии.

«Анализ двух авиакатастроф Boeing 737 MAX-8 показал много схожего – оба самолета упали через несколько минут после взлета. Первоначальная версия происшествий – возможная проблема в программном обеспечении лайнеров», - заявил президент AZAL Джахангир Аскеров, комментируя многочисленные запросы журналистов в авиакомпанию.

По его словам, согласно подписанному между авиакомпанией AZAL и корпорацией Boeing соглашению, с конца этого года в Азербайджан в течение трех лет будут поставлены в общей сложности 10 самолетов Boeing 737 MAX-8.

«Мы тесно взаимодействуем с американскими специалистами из Boeing по этому вопросу. В случае обнаружения каких-либо недочетов в программном обеспечении нового самолета, они будут полностью устранены в момент их поставки в нашу страну. Этот вопрос будет находиться под нашим постоянным контролем», - заявил Джахангир Аскеров.

Напомним, 29 октября 2018 года и 10 марта этого года два самолета этого типа потерпели крушение. Ряд авиакомпаний объявил о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествий.