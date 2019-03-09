Нетаньяху обрушился с обвинениями на Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в геноциде курдов и отправке в тюрьму политических оппонентов, передает РИА Новости.

«Эрдоган, диктатор, который бросает в тюрьму десятки тысяч политических оппонентов, который совершает геноцид в отношении курдов и оккупирует Северный Кипр, читает морали мне, государству Израиль, израильской армии о демократии и этике войны», - написал Нетаньяху в Twitter.

«Он может только поучиться у нас тому, как уважать все религии и соблюдать права человека», - добавил израильский премьер.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху «тираном, убивающим палестинских детей».