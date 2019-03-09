Афа Бабаева 13 мартa 2019, 23:24

На пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 13 марта подавляющим большинством голосов (489 - за, 148 - против, 30 - воздержавшихся) была принята резолюция «О рекомендациях странам-членам ЕС и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности по стратегическому реагированию на антиевропейскую пропаганду».

В резолюции, автором которой является председатель подкомитета по вопросам обороны и безопасности Анна Фотига, внешнеполитической службе Евросоюза для противодействия дезинформации третьих стран рекомендовано «исходить из того, что её распространение в настоящее время и будущие угрозы преследуют цель подрыва независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ». В тот же день еще большим числом голосов (настолько внушительным, что обычная процедура электронного подсчета голосов не понадобилась) ЕП принял еще одну резолюцию - «О рекомендациях Европейской комиссии и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности в отношении деятельности специальных представителей ЕС». Согласно этой резолюции, рамки деятельности спецпредставителей ЕС во всех регионах мира, их роль и мандат должны находиться в стратегическом соответствии с Глобальной стратегией ЕС по внешней политике. Напомним, что эта стратегия, являющаяся основополагающей концепцией внешней политики ЕС, «определяет суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ всех государств внутри и за пределами ЕС как ключевые элементы европейской безопасности». Фактически в течение одного пленарного заседания Европарламента дважды и абсолютным большинством подтверждены приверженности принципам территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в отношении всех стран Восточного партнерства, в том числе и Азербайджана. Это не просто дипломатический успех. Успех в международных отношениях явление частное, разовое, нередко случайное, не всегда упроченное. Но когда все институты Евросоюза (Совет, Комиссия, Парламент) на протяжении последних четырех лет регулярно в основополагающих документах выделяют приверженность принципам территориальной целостности в рамках международно признанных границ как в отношении всех стран Восточного Партнерства, так и конкретно Азербайджана, – это уже восходящий политический и правовой тренд во внешней политике Евросоюза, причем необратимый. Принцип поддержки территориальной целостности в рамках международно признанных границ, принятый в июне 2016 года в качестве основополагающего элемента европейской системы безопасности в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике, стал регулярно используемой дефиницией в многочисленных правовых актах, доктринальных программах, много- и двусторонних документах Евросоюза. Заключительное заявление саммита Восточного партнерства в ноябре 2017 года, последующие резолюции Европарламента (декабрь 2017-го, декабрь 2018-го, март 2019-го) и, наконец, фиксация этого принципа в двустороннем (ЕС – Азербайджан) документе «Приоритеты партнерства» (июль 2018 года) придали этому процессу характер закономерности, имеющей прямое отношение к Азербайджану и возможностям урегулирования его конфликта со страной-агрессором Арменией.

То, что последние две резолюции ЕП были приняты фактически через неделю после визита Никола Пашиняна в Брюссель, где ему преподали серьезные уроки политической ответственности и международно-правовой грамотности, должны стать важным посланием проводникам «коньячной дипломатии». Евросоюз не намерен жертвовать своими принципами в угоду демагогии о региональной принадлежности лидера страны, уповающей на увеличение финансово-политического спонсирования со стороны ЕС при продолжении угодничества ради военных льгот перед другими странами. Организаторы «коньячной дипломатии» могут без конца устраивать встречи купленных ими депутатов Европарламента с представителями сепаратистского режима в кулуарах ЕП либо в пивных забегаловках Брюсселя. При поддержке соросовского болота в Европарламенте могут и организовывать срочные слушания, зиждящиеся исключительно на fake news и не имеющие уже не только политико-правового, но даже пропагандистского значения. Проводники «коньячной дипломатии» могут пытаться втискивать словосочетания «о праве наций на самоопределение», «о правах человека и коррупции» в Азербайджане в многостраничные документы ЕП, охватывающие все сферы деятельности человечества, кроме реальной политики и правовой обязательности... Но всё это может только тешить чьё-то примитивное тщеславие, но однозначно не будет служить реальным интересам армянского народа. И, безусловно, не изменит устойчивый тренд европейской политики на поддержку территориальной целостности государств в рамках их международно признанных границ. Не только потому, что Евросоюз сам столкнулся с аналогичными проблемами. И не столько из-за того, что нарушение территориальной целостности соседних государств стало создавать реальные угрозы самим странам ЕС. Разумеется, и не благодаря внезапно возникшему «чувству справедливости» по отношению к проблемам Азербайджана, которому долгое время отказывали в том, в чём публично поддерживали другие страны Восточного партнерства. Сегодня это выглядит даже как-то несерьезно, но предыдущий президент Еврокомиссии на самом деле отказывался ставить свою подпись под документом, в котором выражалась поддержка территориальной целостности Азербайджана (не говоря уже о нерушимости границ)! А бывший вице-президент Комиссии К.Эштон и комиссар по политике добрососедства Ш.Фуле позволяли себе официальные оскорбительные заявления в адрес Азербайджана. Например, против возвращения на Родину Рамиля Сафарова или, напротив, в поддержку автора «Каменных снов» А.Айлисли... Усилиями как президента Азербайджана, так и новых лидеров Евросоюза ситуация кардинально изменилась. У Азербайджана появился «приобретённый иммунитет» на провокации «коньячной дипломатии» в Брюсселе. За последние пять лет страна из «вечно критикуемого ученика» в проекте Восточного партнерства превратилась в расчетливого, хладнокровного партнера ЕС в реализации масштабных проектов с участием стран и компаний Евросоюза. Не породив, в отличие от других соседних с ЕС стран, ни одной дополнительной проблемы, связанной с известными Евросоюзу угрозами (миграция, терроризм, преодоление последствий экономического кризиса), Азербайджан стал одним из наиболее надежных партнеров ЕС, со своими собственными инвестициями в его экономику. В том числе и через реализацию Трансадриатического трубопровода (ТАР), который, помимо прочих плюсов для ЕС, может помочь наиболее пострадавшей в глобальном экономическом кризисе Греции...