«Барса» и «Ливерпуль» забили 8 голов и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны два последних участника четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Ими стали английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона».

Мерсисайдцы обыграли в гостях немецкую «Баварию» со счетом 3:1. Два гола у победителей забил Садио Мане (26-я и 84-я минуты), еще один мяч в активе Виргиля Ван Дийка (69-я).

Единственный гол мюнхенцев также забил футболист «Ливерпуля»: Жоэль Матип на 39-й минуте срезал мяч в собственные ворота. Напомним, что в первой игре в Ливерпуле была зафиксирована нулевая ничья.

Счет 0:0 был и в первом матче между французским «Лионом» и «Барсой». Однако в родных стенах каталонцы не оставили шансов соперникам – 5:1. Два гола Лионеля Месси, а также голы Филиппе Коутиньо, Херарда Пике и Усмана Дембеле еще раз показали силу сегодняшней «Барселоны».

Итак, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли: «Аякс», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Барселона». Как видим, борьбу продолжают сразу четыре клуба из Англии, а также по одному представителю Испании, Италии, Португалии и Голландии.

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится завтра в 15:00 по бакинскому времени.