Али Керимли и Гаджи Талех готовят беспорядки в Азербайджане наша передовица
Недавно в соцсетях выложили аудиозапись сусально сентиментального выступления лидера азербайджанских шиитов Гаджи Талеха (Багирзаде – далее Гаджи Талех). Сегодня Гаджи Талех узник суровой Гобустанской тюрьмы и отбывает долгий тюремный срок. Исламского лидера обвиняют в организации нардаранского бунта.
Нардаран – шиитская колыбель, единственный религиозный оазис в Баку, в котором в силу естественных исторических причин зародилась мусульманская община, слитая со светской государственной властью. В условиях жесткого политического режима в Азербайджане мировому шиизму одно время удавалось в формате одного небольшого апшеронского поселка создать устойчивую модель теократического правления. Власть долгие годы закрывала глаза на шиитское самоуправление в Нардаране. Однако самоуправство шиитской политической силы, стремившейся на всех парах перенести эту модель управления на всю страну, вынудило политическую власть принять довольно сложное решение – разобраться с формальным исламским самоуправлением, процветавшем на протяжении десятилетий. Не власть, а адепты политического ислама в лице Гаджи Талеха нарушили общественный договор, посягнув на устои светской государственной власти.
Правительство И.Алиева сделало то, что обязано было сделать еще в начале нулевых, ибо на территории Нардарана больше действовал конституционный порядок соседней Исламской Республики, нежели официального Баку. Прикрывшись ценностями религиозной общности, исторического наследия и культурологической интерпретацией социально-политического развития, ведущая геополитическая сила на Востоке создала свой нерушимый анклав на территории пусть и соседнего, но все же суверенного государства. Современный мир знает всего лишь один прецедент подобной политической манипуляции, если не сказать откровенного вмешательства - модель Бейрута, точнее, квартала Дахьи, подпавшего под контроль проиранской Хизбаллы. Понимание тонкой и невидимой грани между политикой и религией сковывала руки азербайджанских властей.
Ведь, как признается в своем выступлении сам Гаджи Талех, азербайджанцы – носители наследия сефевидской формы шиитского реваншизма, возвеличенного ценой победы карающего меча кызылбаша, чья власть вернула из руин к жизни сломленную историей великую Персию. Шах Исмаил и последующая династия сефевидских царей, а затем и Надир Шах, как и Гаджары, на долгие столетия, если не навсегда переплели судьбы двух цивилизаций – азербайджано-тюркской и персидской, преобразив шиизм из внутриконфессионального конфронтационного религиозного течения в определённом смысле в национально-культурную самоидентификацию (самоощущение). Философская, морально-этическая сторона нардаранской дилеммы долгие годы останавливала азербайджанскую власть, пока Гаджи Талех не осуществил попытку трансформации религиозной общины в активную политическую силу.
Что же больше всего покоробило светские либеральные силы во время противостояния властей с Гаджи Талехом как новым лидером шиитской политической силы?! Во время нардаранских баталий произошел беспрецедентный казус, а именно кооптация либеральной светской оппозиции в лице Али Керимли с Гаджи Талехом и исламистами. До этих событий А.Керимли выступал в роли политика прозападного толка. Ведь Керимли – настойчивый, если не сказать оголтелый сторонник интеграции с НАТО, ЕС и всем евроатлантическим сообществом, внезапно бросается в другую крайность, пойдя на альянс с клерикальной силой, за которой стоят Аль-Кудс, СЕПАХ, Гум, Тегеран, словом, все институты шиитской церкви, объявленные Вашингтоном главной угрозой западной цивилизации. Как так? Что могло объединить Керимли с Гаджи Талехом, за освобождение которого Народный фронт, Нацсовет и прочие прозападные политические силы борются по сей день?! Что за союз ужа и ежа? Более того, ближайшее окружение А.Керимли в соцсетях открыто выступило в поддержку нардаранского движения, изрядно увлекшись художественной героизацией образа шиитских пуритан, которых стали призывать к вооруженной братоубийственной борьбе за смену конституционного строя. Знал ли Али Керимли об истинных целях шиитского радикального движения? Безусловно, что явствует из обнародованной аудиозаписи беседы Гаджи Талеха со своими сторонниками.
«Наш лидер – Хаменеи. И демократическая оппозиция знает это. Оппозиция понимает, что наш лидер – это красная линия, которую мы никогда не перейдем. И мы им открыто сказали – наш лидер Хаменеи», - утверждает Талех. На что же рассчитывал лидер исламистов, вступив в союз с Керимли? Гаджи Талех сам раскрывает свои тактические цели: «У нас нет трибуны, нет СМИ. И почему бы нам не воспользоваться их возможностями? Тем более что они проявляют уважение к нашим ценностям и лидерам». То есть политический и духовный лидер исламистов сам признает, что это тактический союз, ибо между исламистами и либералами непреодолимая пропасть – верховная иранская политическая власть, которой и прислуживают сторонники Талеха.
Но надо ответить на главный крамольный вопрос: а какими же целями руководствовался Керимли, вступив в союз с шиитскими радикалами, которые не скрывают своих связей с режимом Хаменеи? Лидер фронтистов и на сей раз поступает весьма цинично, грязно, вероломно, будучи готовым на консолидированный союз с антагонистической по своей политической направленности и идейным ценностям, но активной мобилизационной силой лишь во имя реализации главной политической задачи – свержения легитимной власти. Вот в чем опасность наступающей оппозиционной силы.
У Керимли и Нацсовета нет ни программы действий, ни команды, ни ценностной философии, они охвачены лишь жаждой власти. Свергнем алиевскую власть, а дальше посмотрим! То есть действуем на авось! Как же можно подвергать страну столь неведомой напасти, фактически выступив единым фронтом с прислужниками тегеранского режима?! Керимли и сам не сознает, что, пустившись в новую авантюру вместе со своими размежеванными хрупкими группами безыдейных сторонников, может быть поглощен хорошо организованной, структурированной политической силой, жаждущей превратить Азербайджан в Ливан. Об этом Гаджи Талех открыто говорит в своей беседе. Послушайте его, прислушайтесь к его наставлениям!
Вот уже долгое время лидер РеАЛ Ильгар Мамедов косвенно обвиняет Али Керимли в попытках нелегитимной борьбы за власть, в жажде поднять борьбу и революционный гвалт, непривязанный к выборам. А.Керимли не отвечает И.Мамедову. Действительно, все последние выборы А.Керимли бойкотировал либо поддерживал других кандидатов в президенты – одно время Рустама Ибрагимбекова, позже Джамиля Гасанлы. А в президентских выборах 2018 года Керимли и вовсе не участвовал, призвав горстку сторонников на площадь Мэхсул, где и объявил о безальтернативности бойкота выборов. А И.Мамедов настаивает, что истинная либеральная революция зарождается отчаянной попыткой избирателей защитить свои голоса на выборах.
И он недалек от истины. Но борьба Керимли, вступившего в тактический союз с прислужниками Тегерана, не привязана к избирательному циклу. Лидер фронтистов ежедневно призывает народ и общество к гражданскому неповиновению, социальным протестам и свержению власти. За примерами революционный вождь в карман не лезет. Керимли призывает превратить Азербайджан в Венесуэлу. Да-да, Керимли каждый день внушает обществу эту мысль посредством сетевого вещания. Причем в этой своей искренней цели он не гнушается средствами борьбы, во многом полагаясь на исламистов, их широкий электорат, да и в целом на религиозную часть населения.
Итак, главный наш вывод – Керимли готовится не к демократическому процессу и легальным формам борьбы, о которой часто говорит Ильгар Мамедов, а к хаосу и беспорядкам. К тому же вместе с исламистами. О чем открыто говорил и продолжает говорить Гаджи Талех. Спрашивается – с какой целью Керимли искусственно накаляет ситуацию, призывая своих сторонников к массовым протестам? К тому же никак не скрывая и истинную цель ожидаемых беспорядков – свержение власти. Что же это, если не открытые призывы к насильственной смене конституционного порядка?! Разве в Азербайджане прошли выборы? Может, Керимли набрал на этих выборах большую часть голосов, а власти подтасовали итоги всенародного голосования?! Так ведь ближайшие выборы в стране состоятся не раньше осени 2020 года. И речь идет в стране с суперпрезидентской формой правления не о выборах главы государства, а всего лишь о парламентских выборах. А Керимли, отвергая механизм смены власти выборным путём, как принято в странах цивилизованной западной демократии, ежедневно, если не ежечасно в соцсетях призывает народные массы к неповиновению, беспорядкам и уже фактически к попытке государственного переворота! К тому же при поддержке лидеров исламского движения. Да к тому же подкрепляя свои призывы исторической правдой о зеленой революции в Иране 1979 года. На сей раз Керимли совершает не политическое, а уголовное преступление, которое во всех цивилизованных странах карается по всей строгости закона. Однако азербайджанские власти тоже почему-то сохраняют молчание и всего лишь отчужденно следят за странным сценарием развития ситуации.
Но может, мы все же ошибаемся? Тогда почему Али Керимли все еще не замечает растиражированный в сети призыв Гаджи Талеха? Как понять? Неужели слово за Али Керимли?!