Эйнулла Фатуллаев 02:06

Недавно в соцсетях выложили аудиозапись сусально сентиментального выступления лидера азербайджанских шиитов Гаджи Талеха (Багирзаде – далее Гаджи Талех). Сегодня Гаджи Талех узник суровой Гобустанской тюрьмы и отбывает долгий тюремный срок. Исламского лидера обвиняют в организации нардаранского бунта. Нардаран – шиитская колыбель, единственный религиозный оазис в Баку, в котором в силу естественных исторических причин зародилась мусульманская община, слитая со светской государственной властью. В условиях жесткого политического режима в Азербайджане мировому шиизму одно время удавалось в формате одного небольшого апшеронского поселка создать устойчивую модель теократического правления. Власть долгие годы закрывала глаза на шиитское самоуправление в Нардаране. Однако самоуправство шиитской политической силы, стремившейся на всех парах перенести эту модель управления на всю страну, вынудило политическую власть принять довольно сложное решение – разобраться с формальным исламским самоуправлением, процветавшем на протяжении десятилетий. Не власть, а адепты политического ислама в лице Гаджи Талеха нарушили общественный договор, посягнув на устои светской государственной власти.

Правительство И.Алиева сделало то, что обязано было сделать еще в начале нулевых, ибо на территории Нардарана больше действовал конституционный порядок соседней Исламской Республики, нежели официального Баку. Прикрывшись ценностями религиозной общности, исторического наследия и культурологической интерпретацией социально-политического развития, ведущая геополитическая сила на Востоке создала свой нерушимый анклав на территории пусть и соседнего, но все же суверенного государства. Современный мир знает всего лишь один прецедент подобной политической манипуляции, если не сказать откровенного вмешательства - модель Бейрута, точнее, квартала Дахьи, подпавшего под контроль проиранской Хизбаллы. Понимание тонкой и невидимой грани между политикой и религией сковывала руки азербайджанских властей. Ведь, как признается в своем выступлении сам Гаджи Талех, азербайджанцы – носители наследия сефевидской формы шиитского реваншизма, возвеличенного ценой победы карающего меча кызылбаша, чья власть вернула из руин к жизни сломленную историей великую Персию. Шах Исмаил и последующая династия сефевидских царей, а затем и Надир Шах, как и Гаджары, на долгие столетия, если не навсегда переплели судьбы двух цивилизаций – азербайджано-тюркской и персидской, преобразив шиизм из внутриконфессионального конфронтационного религиозного течения в определённом смысле в национально-культурную самоидентификацию (самоощущение). Философская, морально-этическая сторона нардаранской дилеммы долгие годы останавливала азербайджанскую власть, пока Гаджи Талех не осуществил попытку трансформации религиозной общины в активную политическую силу.

Что же больше всего покоробило светские либеральные силы во время противостояния властей с Гаджи Талехом как новым лидером шиитской политической силы?! Во время нардаранских баталий произошел беспрецедентный казус, а именно кооптация либеральной светской оппозиции в лице Али Керимли с Гаджи Талехом и исламистами. До этих событий А.Керимли выступал в роли политика прозападного толка. Ведь Керимли – настойчивый, если не сказать оголтелый сторонник интеграции с НАТО, ЕС и всем евроатлантическим сообществом, внезапно бросается в другую крайность, пойдя на альянс с клерикальной силой, за которой стоят Аль-Кудс, СЕПАХ, Гум, Тегеран, словом, все институты шиитской церкви, объявленные Вашингтоном главной угрозой западной цивилизации. Как так? Что могло объединить Керимли с Гаджи Талехом, за освобождение которого Народный фронт, Нацсовет и прочие прозападные политические силы борются по сей день?! Что за союз ужа и ежа? Более того, ближайшее окружение А.Керимли в соцсетях открыто выступило в поддержку нардаранского движения, изрядно увлекшись художественной героизацией образа шиитских пуритан, которых стали призывать к вооруженной братоубийственной борьбе за смену конституционного строя. Знал ли Али Керимли об истинных целях шиитского радикального движения? Безусловно, что явствует из обнародованной аудиозаписи беседы Гаджи Талеха со своими сторонниками. «Наш лидер – Хаменеи. И демократическая оппозиция знает это. Оппозиция понимает, что наш лидер – это красная линия, которую мы никогда не перейдем. И мы им открыто сказали – наш лидер Хаменеи», - утверждает Талех. На что же рассчитывал лидер исламистов, вступив в союз с Керимли? Гаджи Талех сам раскрывает свои тактические цели: «У нас нет трибуны, нет СМИ. И почему бы нам не воспользоваться их возможностями? Тем более что они проявляют уважение к нашим ценностям и лидерам». То есть политический и духовный лидер исламистов сам признает, что это тактический союз, ибо между исламистами и либералами непреодолимая пропасть – верховная иранская политическая власть, которой и прислуживают сторонники Талеха. Но надо ответить на главный крамольный вопрос: а какими же целями руководствовался Керимли, вступив в союз с шиитскими радикалами, которые не скрывают своих связей с режимом Хаменеи? Лидер фронтистов и на сей раз поступает весьма цинично, грязно, вероломно, будучи готовым на консолидированный союз с антагонистической по своей политической направленности и идейным ценностям, но активной мобилизационной силой лишь во имя реализации главной политической задачи – свержения легитимной власти. Вот в чем опасность наступающей оппозиционной силы.

У Керимли и Нацсовета нет ни программы действий, ни команды, ни ценностной философии, они охвачены лишь жаждой власти. Свергнем алиевскую власть, а дальше посмотрим! То есть действуем на авось! Как же можно подвергать страну столь неведомой напасти, фактически выступив единым фронтом с прислужниками тегеранского режима?! Керимли и сам не сознает, что, пустившись в новую авантюру вместе со своими размежеванными хрупкими группами безыдейных сторонников, может быть поглощен хорошо организованной, структурированной политической силой, жаждущей превратить Азербайджан в Ливан. Об этом Гаджи Талех открыто говорит в своей беседе. Послушайте его, прислушайтесь к его наставлениям! Вот уже долгое время лидер РеАЛ Ильгар Мамедов косвенно обвиняет Али Керимли в попытках нелегитимной борьбы за власть, в жажде поднять борьбу и революционный гвалт, непривязанный к выборам. А.Керимли не отвечает И.Мамедову. Действительно, все последние выборы А.Керимли бойкотировал либо поддерживал других кандидатов в президенты – одно время Рустама Ибрагимбекова, позже Джамиля Гасанлы. А в президентских выборах 2018 года Керимли и вовсе не участвовал, призвав горстку сторонников на площадь Мэхсул, где и объявил о безальтернативности бойкота выборов. А И.Мамедов настаивает, что истинная либеральная революция зарождается отчаянной попыткой избирателей защитить свои голоса на выборах.