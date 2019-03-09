Нефть достигла максимума за четыре месяца

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня четвертую сессию подряд, достигнув максимальных отметок за четыре месяца, на фоне неожиданного сокращения товарных запасов топлива в США и ожиданий возможного продления сделки ОПЕК.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени поднялись на $0,28 (0,41%) - до $67,83 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли утром на $0,15 (на 0,26%) - до $58,41за баррель.

По итогам прошлой сессии цена Brent повысилась на 88 центов (1,32%), до $67,55 за баррель, WTI - на $1,39 (2,44%), до $58,26 за баррель.