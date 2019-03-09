Вклад Bakcell в повышение уровня занятости среди молодежи

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие во второй карьерной ярмарке центра ASAN Kadr.

На ярмарке, прошедшей в Бакинской высшей школе нефти, было представлено более 80 организаций. Основная цель ярмарки - расширить возможности трудоустройства для бывших волонтеров ASAN, а также других знающих, умелых, опытных и перспективных молодых людей и поддержать жителей страны в вопросах трудоустройства. Кроме того, ярмарка предоставляет компаниям и организациям возможность объявить о существующих вакансиях.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с текущими вакансиями и возможностями прохождения практики в Bakcell, в то время как представители компании провели собеседования с потенциальными кандидатами.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры.

Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди, успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.